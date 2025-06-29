Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 35’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 10 gün içerisinde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin tespitleri sonrasında gerçekleşitirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında olduğu 267 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 17 kilo 700 gram kokain, 1 kilo 500 gram bonzai, 23 kilo 600 gram skunk, 635 gram esrar, 96 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 339 bin 476 adet sentetik ecza, 52 adet uyuşturucu hap, 6 adet tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 300 bin TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’i ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.