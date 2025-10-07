Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantları, kadın girişimcilerin markalaşma ve ihracat yolculuğuna güç katıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve girişimcilik yolculuklarında onlara destek olmak amacıyla, kentin farklı noktalarında üretici kadın stantları kurmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde açılan stantlar, kadın girişimcilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmasına imkan tanıyor. Bu stantlarda markasını tanıtarak işe başlayan kadın girişimcilerden biri de Türkiye’nin birçok noktasında ve Almanya’da ürünlerini satışa sunan Büşra Kısaçağır.

Anne-bebek ürünleri üretimini uzun yıllar yapan ve e-ticarete yönelen Kısaçağır, özellikle müslin tekstil ürünleri ve mama sandalyesi kılıflarıyla kısa sürede dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında tüketiciyle buluşan Kısaçağır, edindiği deneyim ve müşteri geri dönüşleri sayesinde markasını büyütme yolunda önemli adımlar attı. ‘Ürünleri, hem yurt içinde mağazalarda yer alıyor hem de yurt dışı pazarına açılmış durumda.

Üretici kadın stantları sayesinde kadınlar hedef kitlelerine daha rahat ulaşabilirken, ürünlerine yönelik talebi de doğrudan gözlemleyerek işlerini geliştirme fırsatı buluyor. Kadın girişimciler bu stantlar aracılığıyla sadece satış değil, aynı zamanda deneyim ve bilgi paylaşımı da yaparak işlerini daha ileriye taşıyabiliyor. Zamanla iş yeri açan, e-ticarete yönelen ya da farklı alanlarda işini büyüten birçok kadın girişimci, üretici stantlarının kendileri için bir başlangıç noktası olduğunu vurguluyor.

"Üretici kadın stantları, sıfırdan başlayanlar için güzel bir başlangıç"

Büşra Kısaçağır, Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında yer alırken, aynı zamanda belediyenin organize ettiği girişimcilik, pazarlama gibi alanlarda eğitim ve seminerlere de katıldığını belirtti. Kısaçağır, "Aktif olarak anne bebek ürünleri üretimi yapıyoruz. Markamızı büyütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile 6 sene önce kurduğu stantlar sayesinde tanıştım. Belediyenin sunduğu tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Üretici stantları, aslında bir girişime başlamadan önce çok güzel bir başlangıç. ‘Başkaları neler yapmış, kaç senedir buradalar, neler yapılabilir? Hedef müşteriniz kimdir?’ bunları görüyorsunuz. Sıfırdan başlayan biri için gerçekten güzel bir imkan" dedi.

"Stantlarda kadınlar arasında bilgi paylaşımı da oluyor"

Büyükşehir Belediyesinin birçok noktada üretici kadın stantları açtığını da dile getiren Kısaçağır, "Alışveriş merkezlerinde, sahilde, ortak büyük projelerde, organizasyonlarda ve birçok alanda farklı hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz. Bayram dönemleri, yılbaşı dönemleri bizlere can suyu oluyor" diye konuştu. Üretici kadın stantlarında yer alan kadınların, etrafındaki diğer üretici kadınları görerek belli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğunu ve birbirlerine çok destek verdiklerini de vurgulayan Kısaçağır, "Birbirimize sorabileceğimiz çok fazla soru var. 100 stanttan 80’i çok güzel noktalarda. Hepsiyle bir bilgi paylaşımımız oluyor. Çünkü herkes işinin üstüne bir şey koymuş oluyor. Kimse o stantta olduğu gibi kalmıyor. Bazısı kendi işletmesini açarken, bazısı e-ticaret veya farklı alanlarda devam ediyor. Bununla alakalı bir network de tabi çok iyi oluyor" ifadelerine yer verdi.