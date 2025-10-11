Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarının, el emeğiyle üretim yapan kadınlara ekonomik destek sağladığı bildirildi. 15 yıldır sanatla uğraşan Zeycan Yırtıcı da bu stantlar sayesinde seramik tutkusunu geniş kitlelerle buluşturdu.

Büyükşehir belediyesinin üretici kadın stantları, kadın girişimcilerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek oluyor. Stantlarda yer bulan üretici kadınlardan biri de seramik üretimi yapan Zeycan Yırtıcı oldu. 15 yıllık sanat yolculuğunda yağlı boya sevgisini seramik ürünlerine de yansıtan girişimci, ürettiği özgün ürünlerle belediyenin kurduğu stantlara renk katıyor. Yıllardır kurduğu atölye kurma fikrini gerçeğe dönüştüren Yırtıcı, seramik ürünlerin yanı sıra, bambu, yağlı boya ve farklı el işi ürünlerini de atölyesinde sergiliyor.

15 yıllık sanat yolculuğunda bu alanda okul okumadığını, fakat kendi azmiyle ve çeşitli kurslarda öğrendiklerini geliştirerek yol aldığını ifade eden Zeycan Yırtıcı, "Ürünlerin hepsini ben kendim yapıyorum. Tamamen el emeği. Ürünlerin üzerine resimleri kendim çiziyorum. Hiçbir yere baskı yapmadan, direkt kendim bakarak çiziyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesinin stantlarına katılmaya devam ediyorum. Trafik Park’ta, Galatasaray Meydanı’nda, AVM’de kurulan stantlara katıldım ve çok güzeldi. Yaptığımız ürünlerin boşa olmadığını, emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Hem değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu, hem de gerçekten ufak da olsa bir kazanç sağlamak insanın hoşuna gidiyor. Bu da bizim için bir artı" dedi.

15 yıldır sanatın içinde olduğu için, hep bir atölye açma hayali olduğunu sözlerine ekleyen Yırtıcı, "Hiçbir yere bağlı kalmadan üretmeye devam ediyorum. Kafamda bazı projeler var. İnşallah onları hayata geçirmeyi planlıyorum. Benim gibi üretim yapan arkadaşlar, büyükşehir belediyesine başvurup üretici kadın stantlarına katılabilir ve işlerine katkı sağlayabilirler. Büyükşehir bu konuda desteğini hiç esirgemiyor"şeklinde konuştu.