Mersin’de ’Bir Kural, Bir Ömür’ tatbikatı kapsamında düzenlenen trafik tatbikatı gerçeği aratmadı, bazı vatandaşlar kazayı gerçek sandı. Etkinlik, trafik kurallarına uymanın ve kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği bilincini artırmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen tatbikatta, ‘Bir Kural, Bir Ömür’ sloganı benimsendi. Gerçeğe yakın bir senaryo üzerinden ilerleyen tatbikatta, iki aracın çarpışması sonucu bir yayaya çarpılması olayı canlandırıldı. Senaryoya göre, meydana gelen kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekipleri ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım ve Trafik ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Ekipler, profesyonel ve koordineli bir şekilde müdahalede bulunarak, kazaya müdahale sürecini gerçeğe en yakın şekilde sergiledi. Bazı vatandaşlar ise kazanın gerçek olduğunu düşünerek 50. Yıl Mahallesi Muhtarı’nı arayarak kazayı bildirdi. Tatbikatta İtfaiye, Zabıta, Sağlık, Makine İkmal ve diğer belediye birimleri de tam uyum içerisinde görev aldı. Tatbikat, trafik kurallarına uymamanın doğurabileceği sonuçlara dikkat çekmek ve kaza anında kurumlar arası koordinasyonun önemini vurgulamak amacıyla planlandı.

"Trafikte her kural bir can kurtarır"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu tatbikat sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün burada, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda düzenlediğimiz, ‘Bir Kural, Bir Ömür’ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu tatbikat; Mersin’de trafik güvenliğini artırmak, kazaların önlenmesine yönelik farkındalığı yükseltmek ve ilgili kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi" dedi.

Tatbikatın senaryosu hakkında bilgi veren Topçuoğlu, "Tatbikatta, Ulaşım Dairesi Başkanlığımız öncülüğünde, İtfaiye, Zabıta, Sağlık, Makine İkmal ve diğer ilgili birimlerimiz tam bir uyum ve koordinasyon içinde görev aldı" ifadelerini kullandı. Trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Trafikte her kural bir can kurtarır. Hız limitlerine uymak, yayalara öncelik vermek ve dikkatli sürüş de çok önemli" diye konuştu. Bilinçli sürücülerin güvenli yollar oluşturacağına da vurgu yapan Topçuoğlu, "Mersin olarak hep birlikte trafik kurallarına riayet ederek, daha güvenli yollar oluşturabiliriz" dedi.

"Kazaları engellemek ve halkı bilinçlendirmek açısından tatbikatlar önemli"

50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergis Özcan, çevre sakinlerinin tatbikatı gerçek zannettiğini belirterek, "Tatbikattan haberim yoktu. Mahalle sakinlerinden kaza olduğuna dair bilgi geldi. Tatbikat olduğunu bilmiyorlardı, heyecanla aradılar. Geldiğimde, Büyükşehir Belediyesi ekibinin burada olduğunu ve tatbikat gerçekleştirdiğini gördüm. Bu kadar duyarlı olmaları çok güzel" diye konuştu.

Tatbikatın bilinç kazandırılması hususunda büyük önem taşıdığının da altını çizen Muhtar Özcan, "Kazaları engellemek, halkı bilinçlendirmek açısından ciddi değeri olan bir tatbikat yapılması bizi sevindirdi" dedi.