Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine hız verdi.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve sağlıklı seyahat edebilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarında klimaların çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekipler, kliması bozuk olan ya da çalıştırılmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaş memnuniyetini esas alarak toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

"Kesintisiz denetim yapıyoruz"

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünde görevli Bayram Köksal, sıcak havalarda denetimlerin daha da sıklaştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat seyahat etmeleri için, özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu bugünlerde, kentimizin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıyoruz" dedi.

Kliması arızalı olan veya aktif olduğu halde çalıştırmayan sürücülere tutanak düzenlediklerini aktaran Köksal, "Toplu taşıma yönetmeliğimizin ilgili maddelerine göre cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve serin bir ortamda ulaşım sağlamaları için bu denetimleri kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yolculardan uygulamaya tam destek

Yapılan denetimlerin yerinde bir uygulama olduğunu belirten yolculardan Fatma Tümay, "Bazı şoförler sıcakta klimayı kapatıyorlar. Bu durum tansiyonumu yükseltiyordu. Denetimler sayesinde çok daha rahat yolculuk yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka yolcu Şükran Aksu ise denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğini belirterek, "Çok güzel bir hizmet. Sık sık yapılırsa daha verimli olur" şeklinde konuştu.