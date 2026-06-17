Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 8 ay süren tiyatro kurslarını tamamlayan 76 kursiyer, yıl sonu gösterilerinde sahneye çıkarak izleyiciyle buluştu. Çocuk, genç ve yetişkin kursiyerlerin sergilediği oyunlar büyük beğeni toplarken, 7 kursiyer konservatuvar hazırlıklarına devam etme hakkı kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her yaştan Mersinli'yi sanatla buluşturduğu tiyatro kursları final yaptı. Aylar boyunca sahne disiplini, beden kullanımı, doğru ifade ve oyunculuk üzerine eğitim alan kursiyerler, hazırladıkları oyunları seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşadı. 7-9 yaş ve 10-13 yaş grubu 'Çocuklar için Drama Eğitimi', 14-17 yaş grubu 'Gençler için Tiyatro Kursu' ve 18 yaş üzeri 'Yetişkinler için Tiyatro Kursu'nda 8 ay boyunca eğitim alan kursiyerler, ayrı ayrı hazırlanan gösterilerle yalnızca bir oyun sahnelemedi, emeklerini, cesaretlerini ve sahne deneyimlerini de izleyiciyle paylaştı. Temel tiyatro eğitiminin yanı sıra, kendini ifade etme, ekip çalışması, özgüven ve sahne deneyimi kazanma fırsatı bulan 76 kursiyer, seyirciden büyük alkış aldı. Kursiyerlerden 7 kişi ise tiyatro serüvenine konservatuvar hazırlıklarıyla devam ediyor.

'Kısa sürede ekip olmaya çalıştık ve bunu başardık'

8 ay boyunca sıkı bir çalışmanın sonunda oyunları sahnelediklerini söyleyen Şehir Tiyatrosu oyuncularından Emre Yılmaz, 'Hayran olduğum gençler tanıdım. 8 aydır varını yoğunu ortaya koyan gençler gördüm. Bu eğitim sürecinde sahne teknikleri üzerine çok fazla çalıştık ama daha fazla ekip olmaya çalıştık ve ekip olmayı becerdik' dedi. Seyircinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını da söyleyen Yılmaz, 'Tahminimizden daha fazla seyirciyi görmek bizleri çok mutlu etti. Umarım seyircimiz her zaman Mersin Şehir Tiyatrosu ile beraber kalır' ifadelerini kullandı.