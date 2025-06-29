Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. ‘Destek Büyükşehirden, Üretim Çiftçiden’ sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Gülnar ilçesinde yüzde 50 hibeyle 105 bin 144 adet sanayi tipi domates fidesi dağıtıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen dağıtım programı, Bereket Mahallesi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Dağıtımı yapılan Lerote cinsi sanayi tipi domates fideleri; yüksek verimi, kalın etli yapısı, hastalıklara dayanıklılığı ve sanayiye uygunluğuyla öne çıkıyor. Salça, ketçap ve domates suyu gibi ürünlerde kullanılabilen tür, hem üreticinin hem de pazarın yüzünü güldürüyor.

Yapılan planlama kapsamında her dekara 1872 fide düşecek şekilde dağıtım sağlanırken, projenin çiftçilere ekonomik katkı sağlaması ve kırsal üretimi güçlendirmesi hedefleniyor. Fide desteğinden sadece Gülnar’da 56 üretici yararlanırken, il genelinde destek alan üretici sayısı 100’e ulaştı.

Şahutoğlu: "Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Gülnar’ın bereketli topraklarında üreticilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Şahutoğlu, "Verdiğimiz desteklerde üreticilerle istişare içinde hareket ediyoruz. Girdi maliyetlerini azaltan, üretimi teşvik eden projeleri hayata geçiriyoruz. Fidelerle yalnızca toprak değil, kırsal ekonomimiz de canlanıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin fide, fidan, ilaç, gübre, sulama ekipmanı ve tarımsal makineler gibi birçok alanda üreticiye destek sunduğunu belirten Şahutoğlu, "Yeter ki siz üretin, biz her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

"Topraklarımıza daha çok sahip çıkıyoruz"

Destekten yararlanan üreticiler ise memnuniyetlerini dile getirdi. Üretici Saadettin Sugören, destekle birlikte maliyet yükünden kurtulduklarını belirterek, "Üreteceğiz, para kazanacağız ve ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

Makbule Şen ise destekler sayesinde tarlalarında işçi çalıştırabildiklerini ifade ederek, "Tarlamızda çalışanlar bizden sebepleniyor, biz de Başkanımız Vahap Seçer’den" ifadelerini kullandı.

Üretici Hamit Şen, "Bu fidelerle bereketli bir sezon geçireceğiz. Büyükşehir yanımızda oldukça, toprağımıza daha çok sahip çıkıyoruz" diyerek teşekkür etti. Adile Yıldız ise "Köylünün kalkınması demek, ülkenin kalkınması demektir. Belediyemizin yaklaşımı örnek alınmalı" dedi.