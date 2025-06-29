Mersin’in önemli kültür turizmi noktalarından Anemurium Antik Kenti’nde bulunan 2 bin yıllık ’Odeon’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner’in piyano konseri beğeniyle izlendi.

Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak sorumluluğunda birçok disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürerken, zaman zaman çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Antik Çağ’dan günümüze birçok iz barındıran kentte bulunan restorasyonu tamamlanan yerler arasında olan 2 bin yıllık Odeon’da bu kez piyano sesleri yükseldi. Bakanlık koordinesinde Mersin Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün desteği ve bir vakfın da katkısıyla düzenlenen KKTC’den ünlü piyanist Rüya Taner’in yer aldığı "Taşlar ve Tınılar: Kıbrıstan Anemurium’a Müzikal Bir Yolculuk" konseri düzenlendi. Mersin Devlet ve Opera’dan 4 sanatçı misafirlere başlangıç resitali sundu. Daha sonra ünlü piyanist Taner’in parmaklarından çıkan notalar 2 bin yıllık ’Odeon’dan yükseldi. Tarihi konseri protokol üyeleriyle birlikte Kıbrıs’tan davetlilerin de yer aldığı çok sayıda vatandaş takip ederken, Taner’in piyano resitali büyük beğeni aldı.

Antik kentteki odeonun milattan sonra 2’nci yüzyılda yapıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, bugün tarihin tekrar canlandığını söyledi. Prof. Dr. Tekocak, "Odeon Antik Çağ’da müzik yapıldığı bir salon olarak kullanılıyor. Bugün de burada bir piyano resitali yapıldı. Antik Çağ’ın taşlarından tekrar müzik melodileri göğe yükseldi. Artık Anemurium da kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği bin kişilik bir yapıyı ayağa kaldırmış oldu" dedi.