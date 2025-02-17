Türkiye'nin sıcak şehirlerinden Mersin’de hava sıcaklığı yüksek rakımlarda sıfırın altına kadar düşünce kuraklık nedeniyle suyu azalan Tozlu Göleti de tamamen dondu.

Meteoroloji’nin Mersin için uyardığı don uyarısı yüksek rakımlarda etkili oldu. Özellikle Erdemli ilçesinin yüksek rakımlarında geceleri sıfırın altına kadar inen hava sıcaklığı Erdemli ilçesinin bin 500 rakımlı bölgesinde yer alan ve geçen sene yağış azlığı nedeniyle su seviyesi düşen Tozlu Göletini de buz tutturdu. Geçtiğimiz yıllarda kısmen donan göletin bu sefer tamamen buz tutması dikkat çekti. 4 gün önce bölgede kar yağışının etkili olması nedeniyle sulama amaçlı kullanılan göletin su seviyesinin yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Bölgeye piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Tartar, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, göletin buz tuttuğunu kaydetti.

Öte yandan, Mersin genelinde hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar 17-18 derece olacağı ancak Cuma gününden itibaren ise tekrar düşmesinin beklendiği bildirildi.