Mersinli ressam Dilek Küçükyılmaz, sanat yolculuğundaki en özel duraklardan birine imza attı. Küçükyılmaz, ‘Sor-ma’ adını verdiği ilk kişisel sergisiyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Toroslar Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan 3 çocuk annesi sanatçı, 20 yıllık bir birikimin süzgecinden geçen 24 yağlı boya eserini sanatseverlerle paylaştı. Kadın, doğa, bireysel özgürlük ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi güçlü temaları postmodern bir anlatım diliyle işleyen Küçükyılmaz, eserleriyle hem düşündürüyor, hem de duygulara dokunuyor.

"Günümüzü anlatmak istedim"

Serginin açılışında duygularını paylaşan Küçükyılmaz, "Grafik tasarım mezunuyum ama yağlı boyaya başladığım günden beri vazgeçemedim. Yağlı boyaya yaklaşık 20 yıl önce amatör olarak başladım. Devam etmemdeki en büyük sebep, yaptığım her resmin satılmasıydı. Bu sergiyi açarken de günümüzü anlatmak istedim. Şu an sergimde 24 eser var ve en iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Küçükyılmaz’ın ‘Sor-ma’ adlı sergisi, hem sanat çevrelerinden hem de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.