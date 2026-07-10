Mersin Büyükşehir Belediyesinin işlettiği plajlar, yaz sezonunda temizlik, güvenlik ve sosyal donatılarıyla tatilcilerin uğrak noktası oldu. Kent genelindeki plajlar, yerli ve şehir dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in eşsiz kıyılarını vatandaşların daha güvenli, temiz ve konforlu şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik imkanları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Kentin farklı noktalarında hizmet veren plajlar, hem Mersinlilere hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlere huzurlu bir tatil ortamı sunuyor.

'Mersin sahillerini herkes için keyifli ve erişilebilir yaşam alanlarına dönüştürüyoruz'

Denizkızı Turizm A.Ş Saha Koordinatörü Hasan Demir, Mersin'in birbirinden güzel sahillerinde vatandaşları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, plajların temizlik, doğal güzellik ve düzenli yapısıyla öne çıktığını söyledi. Plajlarda deniz suyu kalitesi, çevre temizliği ve güvenliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Demir, vatandaşların yararlanabileceği kafeler, spor sahaları, piknik alanları ve engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği düzenlemelerle, herkes için konforlu bir tatil ortamı oluşturduklarını kaydetti.

Sezon öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Demir, 'Plajlarımızda şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Susanoğlu'nda 2 ve Kızkalesi'nde 2 olmak üzere toplamda 4 tane mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Bunun yanı sıra Susanoğlu, Yapraklıkoy, Akkum, Kumkuyu, Sultankoyu ve Töbank plajlarımızda kafeler, spor sahaları ve piknik alanları ile cankurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde. Amacımız, herkesin plajlarımızdan eşit ve yüksek konforla faydalanabilmesi' dedi. Demir, Kızkalesi plajı için de hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.