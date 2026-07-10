Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dikiş eğitimi alan özel birey annesi Nahide Bakır, evini üretim atölyesine dönüştürerek sipariş almaya başladı. Hem çocuğunun bakımını sürdüren hem de üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan Bakır, birçok kadına da örnek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılmasına katkı sunmaya devam ediyor. Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesinde ücretsiz dikiş eğitimi alan özel birey annesi Nahide Bakır da aldığı eğitim sayesinde, evini üretim atölyesine dönüştürerek ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Özel çocuğunun bakımından dolayı tam zamanlı çalışma imkanı olmayan Bakır, MERCEK'te edindiği bilgi ve becerileri ev ortamında üretime dönüştürdü. Aldığı ilk siparişle birlikte kendi emeğini kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Bakır, hem çocuğunun yanında olabiliyor hem de üretmeye devam ederek aile ekonomisine katkı sağlıyor. Evden çıkma imkanı kısıtlı olan kadınlar için de önemli bir örnek oluşturan Bakır'ın hikayesi, kadınların uygun fırsatlar sunulduğunda ekonomik hayata güçlü şekilde katılabileceğini ortaya koyuyor.

'Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK Giyim Üretim Atölyesinin ücretsiz dikiş kursundan yararlanan özel birey annesi Nahide Bakır, aldığı eğitim sayesinde evini atölyeye çevirerek, ekonomik özgürlüğünü elde etti. Bakır, 'Özel çocuğum olduğu için, dışarıda tam zamanlı çalışmam mümkün değil. Bu yüzden evimi atölyeye çevirdim. MERCEK'te aldığım eğitim sayesinde, öğrendiklerimi kazanca çeviriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İlk aldığım siparişi hiç unutmuyorum. Kendi emeğimle para kazanmak bana özgüven sağladı. Evde çocuğumun yanında olurken, aynı zamanda üretiyorum. Bu benim için çok kıymetli. İnsanların ürünlerimi beğenmesi beni motive ediyor' diye konuştu.

'MERCEK sayesinde bir meslek öğrendim, şimdiki hedefim işimi büyütmek'

Aldığı eğitimle daha fazla üretim kapasitesine ulaşmayı ve kendini geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Bakır, 'Bu kurs bana kendime güvenmeyi ve hayal etmeyi de öğretti. Kendi kazancımın olması bana güç veriyor. Benim gibi evden çıkamayan, çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlara sesleniyorum, vazgeçmesinler, imkan verildiğinde kadınlar çok şey başarıyor. MERCEK sayesinde bir meslek öğrendim. Şimdiki hedefim işimi büyütmek ve daha fazla kişiye ulaşmak' ifadelerini kullandı.