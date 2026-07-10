Mersin'in Erdemli Belediyesi, kurum hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu, düzenlenen törenle hizmete aldı.

Erdemli Belediyesi, ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına büyük ivme kazandıracak yeni bir yatırıma daha imza attı. Belediye bünyesine kazandırılan 10 adet yeni damperli kamyon, Fen İşleri Müdürlüğü filosuna dahil edilerek hizmete sunuldu. Yeni araçların hizmete başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, belediyenin yatırım hamlelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Araç filosunun her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çeken Başkan Kara, 'Bugün Erdemli Belediyemiz için, Erdemlimiz için mutlu bir gün. Araç filomuza 10 tane kamyonumuzu ekledik. Araç filomuz her geçen gün güçleniyor. Geçtiğimiz günlerde asfalt plentimizi devreye aldık. İnşallah bu araçlarımızı da yol yapımında kullanacağız. Erdemli Belediyesi tarihinde de en güçlü yatırımı yaptık. Erdemlimize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak yeni damperli kamyonların özellikle yol yapım, asfalt, hafriyat ve altyapı çalışmalarında aktif olarak rol alacağı ifade edildi. Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte, ilçedeki belediye hizmetlerinin çok daha hızlı, verimli ve etkin bir şekilde sürdürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.