Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023’te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.’nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada, Hamdiye ve Ramazan Polat çiftinin avukatı Oğuzhan Tekin ile sanık A.O.T.’nin avukatları Erşan Sarı, Volkan Reyhan ve Tolga Turna hazır bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 25 Eylül’e ertelendi.



Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin’de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart’ta 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada ’kaçma şüphesi’ olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.



Ramazan Polat hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde 20 Mayıs’ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs’ta da Afetevler Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.