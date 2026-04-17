Mersin'in Mut ilçesinde tatbikat amaçlı ekipler, örtü altı yangınına anında müdahale ederek alevleri söndürme ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede ormanlık alanda yaz sezonu öncesi yangın tatbikatı düzenlendi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Alahan Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği örtü altı yangınına müdahale edildi. Ekipler, arasözlerle alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı ve tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve kullanılan ekipmanların etkinliği test edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, yangın sezonu öncesinde önleyici faaliyetlere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Tatbikata Mut Orman İşletme Müdürü Ahmet Gürbüz, müdür yardımcıları ve işletme şefleri de katıldı.