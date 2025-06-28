835 bin 534 hektarlık ormanlık alana sahip birinci derece hassas konum sahip Mersin’de yangınlara karşı tüm tedbirler alındı, 5 helikopter ile 69’u arazöz 407 araçlı ekibin hazır halde beklediği bildirildi. Hazırlıkları yerinde inceleyen Vali Atilla Toros, sürecin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Vali Atilla Toros, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan önlemleri Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kuyuluk Orman Deposunda inceledi. Gerçekleştirilen incelemede yangınla mücadelede kullanılan araç ve ekipmanlar kontrol edilirken Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Toros’a bilgi verdi.

Denetim sırasında telsizden ekiplere seslenen Vali Atilla Toros, "Orman Bölge Müdürlüğünde görevli olan tüm ekiplerimize kazasız belasız bir sezon diliyorum. Orman yangınlarıyla mücadele sırasında şehit olmuş arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Allah’a emanet olun"dedi.

835 bin 534 hektarlık orman alanına sahip olan Mersin’in, yangın riski bakımından 1. derece hassas bölge konumunda yer aldığına dikkat çekilerek herekesin duyarlı olması istendi.

Şehir genelinde tüm tedbirler alındı

İl genelinde 5 helikopter, 69 arazöz, 23 su ikmal aracı, 2 adet su tırı, 102 adet ilk müdahale aracı, 62 adet hizmet aracı, 9 adet dozer, 11 adet greyder, 12 adet ekskavatör, 8 adet treyler, 108 adet su tankı, 1 adet ORKUT (arama kurtarma) aracı olmak üzere toplam 407 taşıtın hizmet etmek üzere değişik yerlerde konuşlandırıldığı belirtildi.Ayrıca, 7 adet gözetleme kulesinde 24 saat esaslı nöbet tutulan kentte 8 kulede de kameralı izleme sistemiyle gözetleme yapılduğu kaydedildi. 34 ayrı noktadan saatlik meteorolojik veriler tedbir amaçlı takip edilirken, kritik günlerde orman köyü muhtarları, din görevlileri ve orman gönüllülerine cep mesajlarıyla bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Yangınların erken tespiti ve etkili müdahalesi için İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinin de sağlandığı, geçen yıl sonu itibarıyla kent genelinde 251 yangın havuzu ve 200 yangın vanası oluşturulduğu açıklandı. Yangına karşı koruyucu önlem olarak 6 bin 216 kilometrelik yol kenarı temizliği, bin 61 kilometrelik yangın emniyet yolu ve 40 bin hektarlık alanda YARDOP çalışmasının ise tamamlandığı kaydedildi.