Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın 4’üncü katındaki dairenin klima ünitesinde çıkan yangında duman binayı kapladı. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Talaytepe Mahallesi’nde toplu konutlardaki bir sitenin 4’üncü katında klima ünitesinden yangın çıktı. Yangını fark eden anne ve kızı, aşağı inerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin sitedeki görevliler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, 3 kişiye de oksijen verildi.