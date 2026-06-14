Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisinin (MSO) destek verdiği, yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı 'Pivot' filminin Mersin'de gerçekleştirilen çekimleri tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda film projelerine destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda MSO'nun destek verdiği beşinci uzun metraj film olan 'Pivot', Mersin'in farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerin ardından tamamlandı.

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını Alara Hamamcıoğlu'nun üstlendiği filmde başrolleri Öykü Karayel, Aysel Yıldırım ve Esma Yılmaz paylaşıyor. Üç kadının kesişen hayat hikayelerini konu alan yapımın, ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girmesi hedefleniyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Sinema Ofisinin 2024 yılının mart ayından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, amaçlarının Mersin'i film dostu bir kent olarak tanıtmak olduğunu söyledi. Akça, 'Uzun metrajlı Pivot filmi, Mersin Sinema Ofisinin destek verdiği 5. film. Bu filmin Mersin'in farklı noktalarında çekimleri tamamlandı' dedi.

Mersin Sinema Ofisinin yapım ekiplerine mekan keşfi, rehberlik, izin süreçleri ve lojistik destek sunduğunu ifade eden Akça, kenti sinemayla anılan bir şehir haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Filmin yapımcısı Alara Hamamcıoğlu ise Mersin'in doğal ve kültürel zenginliklerinden etkilendiklerini belirterek, 'Mersin, Türkiye'nin Los Angeles'ı gibi. Çekimlerimiz çok güzel geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekler bizim için çok kıymetli' diye konuştu.