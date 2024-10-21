Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlediği “Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz” etkinliği çerçevesinde, Mersin’in Mut ilçesinde öğrenciler Cumhuriyet Ormanında çevre temizliği yaptı.

Orman yangınlarını önlemek, geri dönüştürülemeyen atıkları doğadan temizlemek ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte öğrenciler, Mut’un Alahan mevkiisi Cumhuriyet Ormanında çöp ve atık topladı.

Mut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Senemli, “Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın ülkemizin 81 ilinde aynı anda ortaklaşa düzenlemiş oldukları ’Ormanlar İçin El Ele’ etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel ülkemizin 81 ilinde aynı anda siz sevgili gençlerimiz ve kıymetli halkımız ile beraber büyük bir çevre hareketi gerçekleştiriyoruz. Orman yangınlarını önlemek ve geri dönüştürülemeyen atıkları arındırarak doğadan temizlemek için bizler de bugün Cumhuriyet Ormanında sizlerle bir araya geldik. Bu büyük çevre hareketine katılarak doğaya bir nefes ve geleceğe umut olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Mut Orman İşletme Müdürlüğünde görevli şef ve ormancılar ile öğrenciler, Cumhuriyet Ormanına dağılarak,