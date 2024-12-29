Mersin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ’Mahalle Mutfakları’ projesi, dar gelirli vatandaşlara hem ekonomik hem de lezzetli bir destek sunmaya devam ederken, projeden bu güne kadar 3 milyon 170 binden fazla insanın faydalandığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde 2020 yılında hayata geçirilen ‘Mahalle Mutfakları’, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için nefes olmaya devam ediyor. 15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemekle vatandaşları buluşturan ’Mahalle Mutfakları’, lezzetiyle de vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.

Bugüne kadar 3 milyon 170 binden fazla kişiye 3 kap sıcak yemek ulaştıran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren Mahalle Mutfakları projesi, Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi Mahalle Mutfağında faaliyete başlarken, bugün ise merkez ilçelerin yanı sıra Erdemli ve Tarsus ilçelerinde olmak üzere toplamda 49 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Kısa sürede yaygınlaştırılan ’Mahalle Mutfakları’, vatandaşlardan tam not alırken, hayat pahalılığından dolayı sıkıntı yaşayan, yemek yapamayan ve özellikle de üniversite öğrencilerine hitap etmeye devam ediyor. 15 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemekle vatandaşı buluşturan ekipler, mahallelerin ihtiyaç durumu ve nüfus oranına göre Mahalle Mutfaklarını konumlandırıyor. Bu kapsamda ara vermeden hizmetlerine devam eden Büyükşehir ekipleri, Mahalle Mutfaklarının sayılarını arttırarak daha fazla yurttaşa ulaşmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşhanelerde pişerek, tek kullanımlık ambalajlarda sofralara ulaştırılan yemekler, saat 16.00 ve 17.00 arasında hizmete açık olan ’Mahalle Mutfakları’nda satışa sunuluyor. Gıda mühendisleri tarafından bir kişinin günlük gıda ihtiyacı hesaplanarak yapılan yemekler, en sağlıklı ve hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

“Hizmetlerimize saya saya değil, vatandaşlarımızın ayağına sere sere devam edeceğiz”

Mahalle Mutfaklarına ilişkin açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhane sorumlusu Ergün Horuz, “Ekonomik şartların dar olduğu bu dönemlerde 3 kap yemeği 15 TL’ye vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Gıda mühendisleri, usta aşçılarla mevsimine uygun hazırladığımız yemekleri bu mahalle mutfaklarımızdan vatandaşlara ulaştırıyoruz. Şu ana kadar da 3 milyon 150 bini geçmiş bulunmaktayız” dedi. Evde bir yemek yapmak için ciddi bir masraf yapıldığını ifade eden Horuz, “3 kişilik bir aile mahalle mutfağımızda 3 çeşit yemeği yanında ekmeği ile birlikte 45 liraya alıyor" diye konuştu.

“Hem ekonomik hem de lezzetli”

Futbol antrenmanından çıkıp yemek yemek için Mahalle Mutfağına gelen Mete Eren Erçin, “Buradaki yemekler çok güzel ve lezzetli. Belediyemiz sağ olsun güzel yemekler veriyor. Antrenman çıkışı burada karnımı doyurmaya geliyorum, proteinlerimi alıyorum. Bence bu ekonomik şartlarda 15 TL gayet ucuz bir rakam. Hem ekonomik hem de lezzetli. Teşekkürler Vahap Başkan” ifadelerini kullandı.

Dar gelirli olan Celil Kılıçdoğan ise yoksul vatandaşlar için çok iyi bir hizmet olduğunu vurguladı. Maddi durumu yetersiz olan insanlar için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Kılıçdoğan, “Bir yemek yiyeyim desen 300 TL para gidiyor. Çalışanımız yok, getirenimiz yok. Onun için mecburen bizde buraya başvurmak zorunda kalıyoruz” diyerek, yemeklerin de çok lezzetli olduğunu vurguladı.

“Aynı evde yapılmış gibi”

Mahalle Mutfaklarını çok güzel bulduğunu ifade eden Hatice Özpekmezci, “Aynı evde yapılmış gibi oluyor yemekler. 12 bin lira maaş alıyoruz. Küçük bir lahana, bir marul 50 lira. Alıp da nasıl salata yapıp yiyeceksin? Domates olmuş 50-60 lira. O yüzden hem ekonomik hem de lezzetli” diyerek, Büyükşehir Belediyesine hizmeti için teşekkür etti.