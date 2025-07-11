Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik ve estetik kent dokusunu ön plana çıkaracak önemli bir adım atarak, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ’Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu’nu kurdu.

Kurul, çevre dostu yapılaşmayı teşvik edecek, iklim krizine duyarlı projelere rehberlik edecek ve Mersin’in kent kimliğini güçlendirecek kararların alınmasında aktif rol oynayacak. Çalışmalarına başlayan kurul, meydan, bulvar ve ana caddelere cepheli yapıların mimari niteliğini artırmayı, cephe, çatı, açık ve yarı açık alanların estetik ve işlevsel şekilde düzenlenmesini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca yapı ruhsatlarına esas projeler, sürdürülebilirlik ve iklim öncelikli kriterlerle değerlendirilecek.

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezen, kurulun amacını "Mersin’i daha yaşanabilir, çevreci ve estetik bir şehir haline getirmek" olarak ifade etti. Sezen, "Başkanımız Vahap Seçer’in vizyonu doğrultusunda, çağın getirdiği normlara uygun, enerji etkin, doğaya ve tarihi değerlere saygılı bir kent hedefliyoruz" dedi.

Sezen, kurulun içerisinde mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimarlığı ve çevre mühendisliği gibi alanlardan uzmanların yanı sıra TMMOB ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığını belirterek, karar süreçlerinde şeffaflık, bilimsel yaklaşım ve kamu yararının esas alınacağını söyledi.

Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulunun, Mersin’in mimari dokusuna katkı sunarken, gelecek kuşaklara daha sağlıklı, güvenli ve çevre dostu bir şehir bırakma hedefiyle çalışmalarına devam edeceği bildirildi.