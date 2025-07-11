Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kadın sağlığını önceleyerek kanserle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen sağlık taramaları sayesinde, bugüne kadar yaklaşık 100 kadına ücretsiz sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Proje kapsamında; meme kanseri (mamografi), rahim ağzı kanseri (smear testi), kolon kanseri taramaları ve çeşitli kan testleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşayan kadınların, Akdeniz Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla KETEM’e (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ulaşımları sağlanıyor. Son olarak 10 kadın, belediye araçlarıyla KETEM’e götürülerek testlerden geçirildi.

"Erken tanı hayat kurtarır"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınların sağlığı, aynı zamanda ailelerin ve toplumun sağlığıdır. Bu bilinçle, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz iş birliği sonucunda, erken tanı hayat kurtarır anlayışıyla kısa sürede yaklaşık 100 kadına ulaştık. Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, test ve tarama sonuçlarında risk grubunda yer aldığı tespit edilen kadınların tedavi süreçleri de Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekipler, bu süreçte hem rehberlik hizmeti sağlıyor hem de kadınların Onkobüs servisleriyle hastanelere ücretsiz ulaşımını temin ediyor.