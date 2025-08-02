Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz Cilt Bakımı Kursu, kadınlara hem mesleki beceri kazandırıyor hem de istihdam yolunu açıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursta, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen ücretsiz cilt bakımı kursu, kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sunuyor. Eğitimde, cilt sağlığına dair temel bilgilerden ileri teknik uygulamalara kadar birçok konu detaylı şekilde ele alınıyor. Kursa katılan kadınlar, kullanılan cihazları ve ürünleri uygulamalı olarak öğrenirken, eğitim sonunda MEB onaylı sertifika alacak. Sertifika sayesinde kursiyerler, güzellik salonlarında iş bulabilecek ya da kendi iş yerlerini açabilecek.

Çocuklar oyun odasında, anneler huzurla eğitimde

MERCEK bünyesindeki çocuk oyun odası, küçük çocuğu olan anneler için büyük kolaylık sağlıyor. Anneler ders alırken çocuklar, oyun odasında öğretmen eşliğinde vakit geçiriyor. Kadınlar, bu olanak sayesinde hem eğitim alıyor hem de çocuklarını güvenle bırakabiliyor.

"Kadınlardan yoğun ilgi var"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursa olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Güzellik ve cilt bakım alanları her zaman önü açık olan bir sektör. Kursumuzda hem teorik hem uygulamalı eğitimler veriliyor. Ürün bilgisinden cilt temizliğine kadar birçok başlık yer alıyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika veriyoruz" dedi. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların mercek.mersin.bel.tr adresinden başvuru yapabileceklerini belirten Maya, kursiyerlerin eğitim sonrası istihdama katılmalarına da destek olacaklarını söyledi.

"Tüm malzemeler ücretsiz sağlanıyor"

Güzellik ve saç bakım usta öğreticisi Neslihan Tukta da, "Klasik cilt bakımından başlıyoruz. Cilt tipleri, ürün bilgisi, doğru uygulamalar gibi pek çok konuyu işliyoruz. Tüm malzemeleri biz sağlıyoruz. Öğrenciler sadece gelip öğreniyor. Dışarıda bu eğitimler oldukça maliyetli ama burada tamamen ücretsiz" diye konuştu.

Kursiyerlerden tam not

Kursa katılan 2 çocuk annesi Özlem Akbaş, "Hobi olarak başladım ama şimdi bu işi yapmayı düşünüyorum. Eğitim alırken çocuğum oyun odasında güvenle vakit geçiriyor" dedi.

Mercan Bıyıklı ise daha önce saç şekillendirme kursuna katıldığını belirterek, "Cilt bakımını da öğrenmek istedim. Eğitim çok kaliteli, tamamen ücretsiz olması büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.