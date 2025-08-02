Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşa verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Ayvalık’tan Midilli Adası’na düzenlenen Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) seferleri, Akın’ın katıldığı törenle başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Akın’ın ‘1.Yılımızda Büyük Balıkesir Buluşması’ lansmanında müjdesini verdiği Ayvalık-Midilli Adası (BADO) Balıkesir Deniz Otobüsleri seferleri bugün itibarıyla başladı. BADO’nun Ayvalık’tan Midilli’ye ilk seferinin lansman programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Burhaniye Belediyesi Başkanvekili Tarık Erdil, BTT Genel Müdürü Ömür Boyuer, gazeteciler ve davetliler katıldı. BADO seferlerinin başlamasıyla yerli ve yabancı turistler Ayvalık ve Midilli’ye daha hızlı ve kolay seyahat etme imkânına kavuşurken Balıkesir’in uluslararası alanda daha da çok tanınmasına imkân sağlanacak. Başkan Akın, protokol üyeleri ve basın mensupları açılışın ardından BADO’nun ilk seferiyle Midilli Adası’na geçtiler. Midilli’de gerçekleşen ziyaretin ardından BADO saat 16.00 itibarıyla Ayvalık’a dönerek ilk seferini tamamladı.

AKÇAY’A BADO MÜJDESİ

Deniz ulaşımında Balıkesir’i olması gereken noktaya taşımak için yola çıktıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin her tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen yeterince bu imkandan faydalanılmadığını söyledi. Akın, “Balıkesir Deniz Otobüsleri olarak söz verdiğimiz gibi Ayvalık’tan Midilli seferlerini başlatıyoruz. Ardından yakın bir süre sonra Akçay’da şu anda inşasına başladığımız Akçay-Midilli seferlerini ve diğer hatları, ardından Bandırma-Yenikapı güzergâhı ve yine o bölgeden adalarımıza seferlerimiz başlayacak" diye konuştu.

“BADO BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Körfez bölgesinin trafik sorununu çözmek için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Akın, “Deniz yoluyla ilgili planladığımız her şeyi sırasıyla hayata geçiriyoruz. Ama ilk kademesi olan Ayvalık-Midilli seferlerimizin de memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız nice yolculuklar yapılmasını diliyorum. İki tarafın birbirini daha iyi tanıması, Balıkesir’imizin tanıtılması; Büyükşehir Belediyemizin bütün imkânlarının 20 ilçede var olması ve bu imkânların her noktaya aktarılması için de elimizden geleni yapıyoruz. Balıkesir’in tanıtımına da büyük imkân sağlayacak olan bu BADO bizler için, şehrimizin tanıtımı için, turizm, karşılıklı iş birlikleri için ve hemşehrilerimiz için çok önemli. Burada sunacağımız çok farklı imkânlarla emeklilerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin çok daha rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

“KAYDEBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK"

Balıkesir’in tüm imkânlarını ve güzelliklerini tanıtmak için farklı bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Akın, “Bunun için de 20 belediyemizin desteğine, bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Kaybedecek bir günümüz dahi yok. Vatandaşımız bize belli bir süreliğine yetki verdi. Bu sürede elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcu. Onun için ben ve 20 ilçe belediye başkanım devamlı çalışıyoruz. Bu seçim bildirgemizde de vardı. Buradaki bir toplantıda da bunu dile getirmiştim. Onun için bu işin merkezi olan Ayvalık’ta başlamak istedik ve şükürler olsun Ayvalık’ta da başladık. Ayvalık’tan 11.00’de kalkış, Midilli’den de 16.00’da hareket olmak üzere 30 Eylül’e kadar her gün seferlerimiz olacak. Sonrasında talepler ve görüşmeler doğrultusunda yeni sefer saatleri düzenlenebilir. Burada Balıkesir’in kültürü, bütün güzellikleri ve tüm zenginliklerini tanıtmak da hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

“ULAŞIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

“Balıkesir’imiz artık denizlerde de Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak" diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ilk adım. Bundan sonra Edremit Akçay’da bununla ilgili yıllardır bir beklenti var. Orada çalışmaları başlatacağız. Ardından farklı müjdelerimiz olacak. Bunlarla ilgili de arkadaşlarım çalışıyor. Yine Marmara Avşa Adamız ve Yenikapı-Bandırma seferlerimiz de hemen akabinde başlayacak. Bu daha başlangıç. Çok güzel çalışmalarımız var. Tek sevdamızın Balıkesir olduğunu da unutmamanızı istiyorum. Karada ve denizlerde kurduğumuz ulaşım sistemimizle Balıkesir’de bir ulaşım seferberliği başlatıyoruz. Yıllardır denizin az kullanılmasını biz Balıkesir halkına nasıl hizmet edebiliriz derdiyle hayata geçiriyoruz"

SERKAN SARI: “KIYMETLİ BİR PROJE"

Hayata geçirilen projenin hayırlı olması temennisinde bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bu projenin çok kıymetli olduğunu belirtirken başta Başkan Akın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ÖMÜR BOYUER: “BU HAT EŞSİZ BİR GEÇİT"

Ege’nin sularında uzun yıllardır sürdürülen Ayvalık-Midilli deniz ulaşımına katkı sunmak için yola çıktıklarını söyleyen BTT Genel Müdürü Ömür Boyuer, “BTT olarak deniz ulaşım markamız BADO ile bu güzergahta kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hat sadece iki kıyıyı değil kültürleri ve dostlukları birbirine bağlayan eşsiz bir geçittir. Bu hattı hayata geçirmek inanç, sabır ve kararlılıkla oldu. Bu vizyonu bize hedef olarak koyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ediyorum. Hattımız hayırlı olsun" diye konuştu.

BÖLGE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI

Turizm cenneti Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferleri bugün itibarıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler 30 Eylül’e kadar devam edecek. Eylül sonundan itibaren gelen talebe göre sefer sayılarında değişiklik yapılabilecek.