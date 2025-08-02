Mersin Büyükşehir Belediyesi, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Kadınların bilinçlenmesini hedefleyen eğitim, Mevlana Kadın Atölyesinde Mimoza Kadın Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınlara yönelik yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Mevlana Kadın Atölyesinde gerçekleştirilen eğitime mahallede yaşayan kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde, erken yaşta evliliğin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alınırken, kadınların bu konuda bilinçlenmesi ve haklarını bilmesi hedeflendi. Eğitim interaktif şekilde yürütülerek, soru-cevap ve karşılıklı sohbetlerle desteklendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, eğitimlerin kadınların psikolojik ve fiziksel iyi olma hallerini desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Erken yaşta evliliklerin önlenmesine dair bu farkındalık çalışmasını Mimoza Kadın Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdik. Bu gibi çalışmalarla kadınların güçlenmesini, farkındalık kazanmasını ve sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Ümmügülsüm Toprak, bu tür eğitimlerin mahalledeki kadınlar için önemli olduğunu ifade ederek, "İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Mahallemizin kadınlarının bu fırsatlara ulaşabilmesi çok güzel. Erken yaşta evlilik yanlış bir uygulama, kimsenin başına gelmesini istemem" diye konuştu.

5 yıldır çocuklarını Mevlana Çocuk Atölyesine getirdiğini söyleyen Aysel Dinçer ise "Bu tarz eğitimler toplumun bilinçlenmesi açısından çok faydalı. Erken yaşta evlilik hala çevremizde karşımıza çıkabiliyor. Konuşmak, bilinçlenmek ve farkındalık oluşturmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen eğitimlerde, sadece erken yaşta evlilik değil, aynı zamanda şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, mahremiyet ve öz şefkat gibi konular da ele alınıyor.