Mersinli kadınlar, ’Kadın Ustalar’ projesi kapsamında düzenlenen kurslarda ellerinde çekiç, gözlerinde umutla meslek sahibi oluyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, ‘Her işe hakkımız var’ sloganıyla yürütülen ‘Mersinli Kadın Ustalar’ projesi, meslek edindirme kurslarıyla kadınlara yeni bir hayatın kapılarını aralamaya devam ediyor. Kadınların marangozluk, kaynakçılık, inşaat boyacılığı gibi alanlarda yer almasını teşvik eden proje, toplumdaki algıyı değiştirmeye başladı.

Kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, iş hayatına atılmalarını kolaylaştıran ’Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alarak ekonomik bağımsızlıklarına da kavuşuyor. Kaynak makinesinin kıvılcımlarının arasından, Mersinli kadın ustaların da sesi yükseliyor. Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamını artırmak için attığı bu adım, kadınların ‘Biz de varız’ dediği, güçlü ve eşit bir geleceğin habercisi olmaya devam ediyor.

Projeden faydalanan kadınlar sadece bir meslek edinmiyor, aynı zamanda güçlü duruşlarıyla toplumda yerleşik olan algıları yıkıyor. ‘Bu işler erkek işi değil, ustalık işi’ diyerek kaynak makinesiyle metal şekillendiren kadınlar, meslekler arasında cinsiyet ayrımı yapılamayacağını her gün bir kez daha kanıtlıyor.

"Mersin’de kadınlar, mesleklerin cinsiyet algısını değiştiriyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi hakkında bilgi verirken, merkezin burada olmasının nedenlerini aktardı. Maya, "Tırmıl MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, Tırmıl Sanayi Sitesinin tam ortasında yer alıyor. Burada olmasının sebebi de direkt işin merkezinde kursiyerlerimizi yetiştirerek istihdama yönlendirmek istiyoruz. Burada metal sac, makine, tekstil, inşaat ve ahşap mobilya alanında kurslarımız var. Bu saydığım eğitimlerin içerisine kaynak kursunu da dâhil ettik" dedi.

Kaynak kursu hakkında bilgi veren Maya, kurstan alınan belge ile kursiyerlerin uluslararası çalışma imkânlarının olduğuna değinerek, "Kaynak kursunda hem kadın ustalar yetiştiriyoruz hem de gençlerimizi bu mesleğe yönlendiriyoruz. Kadın ustalar kaynak kursundan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ile mezun oluyorlar. Uluslararası geçerliliği olan bir belge olduğu için her alanda, her yerde iş bulma imkânını da kazanmış oluyorlar" diye konuştu.

Kaynak Atölyesinin en yoğun talep alan kurs olduğunu da belirten Maya, "Kaynak kursumuz 20 kursiyerimizle eğitime devam ediyor. Mersin’de artık kadınlar, mesleklerin cinsiyet algısını değiştiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, uluslararası platformda da çalışabiliyor"

Tırmıl Mercek’te Makine Bakım ve Kaynak Eğitmeni olarak görev yapan Mahmut Uyanık, kursların içeriği hakkında bilgi aktararak, "MERCEK’te mesleki eğitimler veriyoruz. Burada da çelik kaynak, makine bakım, metal sac işleme, mobilya imalatı, inşaat ve dikiş nakış eğitimleri veriyoruz. Burada verilen eğitimler, Halk Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Kurumu çatısında gerçekleşiyor. Halk Eğitimde alan kurslarımız var ve bu kurslardan belge alan kursiyerler usta olarak çalışabiliyor" diye konuştu.

Kaynak ustası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kursiyerler, kurstan memnun

2 çocuk annesi olduğunu ve bu mesleğe başaracağına inanarak başladığını söyleyen kursiyerlerden Güner Kılınç, "Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Ben makine bakım ustasıyım. Şimdi de kaynak öğrenmek istedim. Ben aynı zamanda bir kaynakçı eşiyim. Buradaki hocalarımızın desteğiyle başaracağımı düşünüyorum" dedi.

25 yıldır moda tasarımcısı olduğunu, daha fazla neler yapabildiğini görmek adına kaynak kursuna başladığını ifade eden bir başka kursiyer Seçil Yarkadaş ise "Mersin Büyükşehir Belediyesinin, bu eğitimi ücretsiz olarak verdiğini öğrendim. Hemen deneyimlemek istedim ve geldim" ifadelerine yer verdi.