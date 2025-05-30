Mersin’de hayırsever iş insanı Necip Öztürk tarafından eğitime kazandırılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı.

Vali Atilla Toros himayesinde iş insanı Dr. Necip Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un katılımıyla düzenlenen törende, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’ne 24 derslikli lisenin yapım protokolü imzalandı.

Yapılacak lisenin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Vali Toros, "Hayırsever hemşehrimiz Dr. Necip Öztürk ve ailesine bugüne kadar yapmış oldukları hayır çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Öztürk’ün yapmış olduğu bu bağışın ilimiz için örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.