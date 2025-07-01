Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara ve esnafa destek olmak amacıyla hayata geçirilen Halk Kart uygulamasının haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Halk Kart uygulamasından bu ay toplam 7 bin 512 kişi yararlandı. Haziran ayı ödemeleri kapsamında, 4 bin 240 kişinin hesabına 750’şer lira, 3 bin 272 kişinin hesabına ise 1250’şer lira yatırıldı. Böylece toplamda 7 milyon 270 bin lira vatandaşların hesaplarına geçti.

Zor zamanlarda vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart uygulaması ile hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor hem de yerel esnafın ekonomisine katkıda bulunuyor.