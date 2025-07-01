Eskişehir’den 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen U14 Eskrim Festivali’ne katılan sporcu Semi Mermutoğlu, 2’ncilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

U14 Eskrim Festivali, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 11 ülkeden sporcunun katılım sağladığı organizasyonda SEM sporcusu Semi Mermutluoğlu da yer aldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Mermutoğlu, önemli bir başarıya imza etti. İkincilik derecesi elde eden Mermutoğlu, Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında, "Başarısından dolayı Semi Mermutluoğlu’nu ve emeği geçen antrenörlerini tebrik eder, kendisine başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.