Denizli’de devlet okullarında 10. sınıfa geçen 24 öğrencinin katılıyla gerçekleştirilen "Denizli’de İnsan, Mekan, Coğrafya-3" projesinde, sahada doğa ve yaban hayatı gözlemi yapıldı.

Denizli Merkezefendi Lütfi Ege Anadolu Lisesi tarafından "Denizli’de İnsan, Mekan, Coğrafya-3" adlı proje uygulandı. 23-28 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen proje, Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklendi. Coğrafya Öğretmeni Mehmet Çenesiz’in yürütücülüğünü yaptığı projeye, Denizli’deki devlet okullarında 10. sınıfa geçen 24 öğrenci katıldı. Katılımcıların proje kapsamındaki ulaşım, yemek ve kırtasiye gibi giderleri kamu kurumları tarafından karşılandı.

Öğrenciler proje kapsamında Altındere Vadisi, Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Laodikya Antik Kenti, Karahayıt Kaplıcaları, Kaklık Mağarası, Tarihi Hançalar Köprüsü, Çal Kısık Kanyonu, Yatağan, Yeşilyuva, Seyir Tepesi, Güney Şelalesi, Süleymanlı Yayla Gölü, Buldan ve Ornaz Vadisi Doğal Yaşam Parkında etkinlikler yaptı. Proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Hasan Kara, Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Prof. Dr. Bilal Söğüt, Prof. Dr. Murat Barlas, Doç. Dr. İbrahim Balık, Dr. Selahattin Akşit, Dr. Hülya Kaymak, Dr. Doğan Sözbilen ve öğretmenler, öğrencilere sahada uygulamalı olarak bilgiler aktardı.

Bilimsel gezi, saha çalışmaları, doğa ve yaban hayatı gözlemi, bilgi işlemsel düşünme, deney uygulamaları ve işbirlikçi grup etkinlikleri gibi yöntemleri içeren proje ile öğrenciler yaşadıkları şehri tanıma fırsatı buldu.