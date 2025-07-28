Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, görme engellilerin yaşam kalitesini artırmak ve bağımsız hareket etmelerini sağlamak amacıyla esnek ve kapsayıcı eğitimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlamalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Merkezde 2022 yılından bu yana düzenlenen ‘Bağımsız Hareket Kursu’, görme engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmeleri için kapsamlı bir eğitim sunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi; bağımsız hareket eğitiminin ötesine geçerek, görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler, bireylerin ihtiyaç duyduğu her alanda esnek ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürülüyor.

Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri konularda uygulamalı olarak destekleniyor

Kurs kapsamında görme engelli bireylere; çevrelerini güvenli şekilde tanıma, yönlerini bulma, baston kullanımıyla rehberli ya da rehbersiz yürüme gibi temel hareket becerileri kazandırılıyor. Haftada bir gün 4 ders saati olarak düzenlenen kursa, şu anda 10 öğrenci devam ediyor. Eğitim sürecinde katılımcılar yalnızca hareket becerileri değil, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri birçok konuda da uygulamalı olarak destekleniyor.

Engelsiz Yaşam Merkezinin uygulama evinde, bulaşık yıkamadan kahve pişirmeye, ütü yapmaktan yatak düzenlemeye kadar çeşitli ev içi beceriler öğretiliyor. Görme engelli bireyler ’Teksin’ uygulamasını kullanarak, toplu taşıma araçlarını bağımsız şekilde kullanmayı öğreniyor. Merkezde verilen eğitimlerde, trafikte yön ve hız algısı kazanma, araç seslerini ayırt edebilme ve sinyalizasyon olmayan yollarda güvenli geçiş gibi kritik beceriler üzerinde de duruluyor.

Sosyal hayata katılımı teşvik etmek amacıyla restoran, kafe ve market gibi alanlara da grup halinde gidilerek, katılımcıların özgürce sipariş vermeleri ve ödeme yapmaları sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda bulunan kütüphaneyi de ziyaret eden kursiyerler, burada yer alan Braille Alfabesi ile basılmış kitaplara da erişebiliyor.

"Amacımız, bireylerin en az yardımla ya da yardımsız hayatlarını sürdürebilmesi"

Sağlık İşleri Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde Bağımsız Hareket Becerileri ve Brill Alfabesi alanında usta öğretici olarak görev yapan Kadriye Kılıç, görme engelli bireylere günlük hayatlarını yardım almadan ve rahatlıkla sürdürebilecekleri her şeyi öğrettiklerini belirterek, "Kursumuz 13 yaş ve üzeri az gören ya da tamamen görme kabiliyet kaybeden bireylere yönelik. Ancak sağlıklı iletişim kurabildiğimiz takdirde, 11 yaşa kadar olan gruplar da derslerimizden faydalanabiliyor" dedi. Özel bireylerin, hayatta daha aktif rol alabilmeleri adına çaba sarf ettiklerini söyleyen Kılıç, "Amacımız; kişinin, en az yardımla ya da hiç yardım almadan günlük hayatını sürdürebilmesi" diye konuştu.

"Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelleri beraber aşıyoruz"

Kurs hakkında detaylı bilgiler de aktaran Kılıç, "Kursumuz ortalama 1 yıl sürüyor. Fakat kişinin durumuna göre bu değişiklik gösterebiliyor" sözlerine yer verdi. 3 ay boyunca Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, süreç boyunca özel bireylerin her alanda yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Normal gelişimli insanlarla, özel bireylerin yapabilecekleri şeyler aynı. Fakat özel bireylerin biraz daha zor. Bu durumu da kişinin kendine olan yaşama sevinci ve özgüveni ile destekleyerek, aynı seviyeye taşıyabilir. Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelleri beraber aşıyoruz" dedi.