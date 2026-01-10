Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi'nde yıl boyunca yürütülen üretim ve onarım çalışmalarıyla kullanılmayan malzemeleri yeniden değerlendirerek hem kamu kaynaklarında tasarruf sağlıyor hem de sürdürülebilir çevre anlayışına katkı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda yer alan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, geri dönüşüm ve üretim çalışmaları devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı atölyede, hiçbir malzeme çöpe gitmiyor. Büyükşehir Belediyesinin geri dönüşüme verdiği önemle çalışılan atölyede, masa, sandalye, dolap ve büro malzemeleri gibi birçok ürün üretiliyor ve onarılıyor. Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, kullanılmayan malzemeler yeniden kullanılabilir hale getirilerek sürdürülebilirlik örneği sergileniyor. Geri dönüşümü sadece atık ayrıştırması olarak görmeyen Büyükşehir Belediyesi, hem ekonomik olarak tasarruf ediyor hem de çevreye katkı sunuyor. Tarsus Gençlik Kampı'nın doğal ortamında yer alan atölye, özellikle ahşap ürünleri yenileyip yeniden kullanıma kazandırarak, doğadan aldığı malzemeye yeniden değer katıyor.

'Birimler gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işleri bu atölyede yapılıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Marangoz Ustası Teslime Özdemir, Tarsus Gençlik Kampı Geri Dönüşüm Atölyesi'nde 2020'den bu yana, birimlerin malzemelerini ürettiklerini anlatarak, 'Birimlerimizden gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işlerini bu atölyede yapıyoruz. Geri dönüşüm atölyemizde birimlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, dolap ve büro malzemelerinden tutun, akla gelecek her türlü ihtiyacı üretiyoruz. 2020'den 2025 yılına kadar daire başkanlığımıza bağlı 40 birim açıldı. Bu birimlerden 38'inin malzemeleri burada üretildi. Diğer dairelerden gelen talepleri de elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Hurdaya ayrılmış malzemeleri, tekrar kullanıma kazandırıyoruz'

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli programlarında kullanılan malzemeleri de ürettiklerini kaydeden Özdemir, 'Mesela resim sergileri için şövaleler, sokak hayvanları için kedi evleri ürettik. Eski, atılmış, hurdaya ayrılmış malzemeleri de tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Burada çocuklarımızın kullandığı kanolar var. Eskidiğinde bütün bakımlarını, onarımlarını yapıp tekrar etkinliklerimizde kullanıyoruz. Dünya genelinde geri dönüşüm çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna çok önem veriyoruz' diye konuştu.

Marangoz işinin toplumda erkek mesleği olarak bilindiğini, fakat Büyükşehir Belediyesinin bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, 'Bana bu yolda destek olduğu için Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemedi. Bu meslek zaten küçüklüğümden beri içimde vardı. Yeteneğimi de burada gösterebildiğim için çok şanslıyım ve gururluyum' dedi.