Avrupa Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve UNDP iş birliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), yapay zeka, yazılım, veri analizi ve dijital tasarım gibi alanlarda eğitimler vererek gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayacak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), kapılarını açtı. 'Bugünün Gençleri Geleceğin İşleri' projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor.

'Gençlerin geleceğine yatırım yapan çok önemli bir merkezi hayata geçiriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla gençlerin geleceğine yatırım yapan, onların dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirterek, 'Dünya hızla değişiyor. Yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Ancak dijital dönüşüm, teknolojik bir değişim olmaktan öte, fırsatlara erişim, bilgiye ulaşım ve geleceğe hazırlanabilme meselesidir. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik şartlardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Hayata geçirilen hizmet ve yatırımlarla gençleri desteklemeyi ve güçlendirmeyi temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini kaydeden Gökayaz, 'Dijital Gelişim Merkezi, gençlerin hem çeşitli mesleki eğitimlerle güçlendirileceği hem de hayallerini projelere dönüştüreceği, birlikte üreteceği, yenilikçi fikirler geliştireceği ve geleceğin dünyasına hazırlanacağı bir yaşam alanıdır. Burada edinilecek bilgi ve becerilerin hayal gücünü bireysel başarı hikayelerinin yanı sıra, Mersin'in ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimine de önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kentin geleceği, gençlerine sunduğu imkanlar kadar güçlüdür' diye konuştu.

'Gençlere yatırım yapmayan kentlerin geleceği güçlü olamaz'

Gençlerin geleceğine yatırım yapacak bir projeyi Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiklerini söyleyen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, 'DİGEM'in, kentimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler yerel yönetim anlayışımızla gençleri yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli aktörleri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gençlere yatırım yapmayan kentlerin geleceği güçlü olamaz' dedi. Hızla değişen teknoloji dünyasında yeni mesleklerin de hızla oluştuğunu söyleyen Yıldız, gençlerin bu mesleklere uygun yetişmeleri için DİGEM'in kurulduğunu ifade etti.

'Mersin DİGEM, gençlerin dijital geleceğe hazırlanmasında önemli bir platform'

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesinin, gençlerin güçlendirilmesi ve geleceğin fırsatlarına hazırlanması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, gençlerin geleceğin dijital ekonomisine aktif olarak katılabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilere ve araçlara erişebilmeleri açısından, ortak taahhüdümüzün güçlü bir göstergesi' dedi.