Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Azizbek Salahiddinov ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken, Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Azizbek Salahiddinov ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek Mersin ile Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Makam ziyaretinin ardından MTSO'da Özbekistan ülke tanıtımı gerçekleştirilirken, Özbek heyeti Mersinli iş insanlarıyla iş görüşmeleri yaptı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Üyesi İdris Üstemel ve Meclis Üyesi Adnan Gündoğdu tarafından karşılanan Salahiddinov ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Mersin ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Salahiddinov, görüşmede Mersin Limanı'nın önemine dikkati çekerek, Mersin'in Özbekistan için önemli bir merkez olduğunu belirtti. Mersin'i Avrupa ve diğer pazarlara erişimde önemli bir çıkış kapısı olarak gördüklerini ifade eden Salahiddinov, Mersin iş dünyasını da Özbekistan'da yatırım yapabilecek önemli bir potansiyel olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar da Mersin Limanı'nın Orta Doğu ve Avrupa'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olduğunu belirterek, Mersin ile Özbekistan arasındaki yaklaşık 100 milyon dolarlık dış ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda karşılıklı iş heyetlerinin bir araya gelmesinin önemine işaret eden Özdamar, iki ülke iş dünyası arasındaki temasların artırılmasıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınabileceğini ifade etti.

Özbekistan'ın yatırım ve ticaret imkanlarının Mersinli iş insanlarına aktarıldığı programda, Özbek heyeti ile Mersinli firmalar arasında iş görüşmeleri yapıldı.