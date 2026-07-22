Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu. Türkiye genelinde yüzde 0,05'lik başarı dilimine giren Kuru'nun başarısıyla birlikte kurs merkezlerinden 38 öğrenci yüzde 1'lik, 246 öğrenci ise yüzde 10'luk dilimde yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi öğrencisi Gamze Kuru 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz eğitim desteği, birebir etütleri, rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavlarıyla sınava hazırlanan Gamze Kuru, elde ettiği başarıyla hem ailesinin hem de öğretmenlerinin gururu oldu.

'Bu başarı, planlı eğitim anlayışımızın bir sonucudur'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar Ünlüyol, Tarsus ilçe birincisinin kurs merkezlerinden çıkmasının, yıl boyunca verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek, başarının öğrenci, öğretmen ve aile iş birliğiyle elde edildiğini söyledi. Ünlüyol, 'Bu yıl LGS sınavında Tarsus ilçe birincisinin kurs merkezlerimizden çıkması; yıl boyunca emek veren öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin ortak başarısıdır' dedi. Başarının yalnızca akademik eğitimden ibaret olmadığını vurgulayan Ünlüyol, 'Bu başarı, birebir rehberlik desteğinin, düzenli deneme sınavlarının, motivasyonu artıracak sosyal etkinliklerin ve planlı eğitim anlayışımızın bir sonucudur' ifadelerini kullandı.

'Büyükşehir Kurs Merkezinin bana en büyük katkısı disiplin oldu'

Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi öğrencisi ve LGS sınavı Tarsus birincisi Gamze Kuru, kurs merkezine yaz döneminin başından itibaren devam ettiğini belirterek, başarısında en önemli etkenlerden birinin burada kazandığı disiplin olduğunu söyledi. Kuru, 'Ben ders çalışmaya çok hevesli bir öğrenci değildim ama burada öğretmenlerim sayesinde disiplin kazandım' dedi. Derslerin hem eğlenceli hem de öğretici geçtiğini ifade eden Kuru, 'Öğretmenlerim çok iyiler ve onları çok seviyorum. Rehber öğretmenimiz de deneme analizleriyle bize çok katkı sağladı' diye konuştu.

Sene başında en çok Türkçe dersinde zorlandığını anlatan Kuru, 'Özellikle paragraf sorularında biraz sıkıntı yaşıyordum ama burada hem Türkçe öğretmenlerim hem de rehber öğretmenimin desteğiyle, LGS sınavında Türkçe testinden tam net yaptım' ifadelerini kullandı. Kendisi gibi sınava hazırlanacak öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Kuru, 'Bence kesinlikle Büyükşehir Belediyesi kurs merkezine gelmeliler, çünkü gerçekten çok katkısı oluyor. Burada hem deneme analizleriyle hem tecrübeli öğretmenlerimizle LGS sınavına güzel bir şekilde hazırlanabiliyoruz. Tempolarını sürekli korumalılar ama eğlenmeyi de aksatmamalılar' dedi.