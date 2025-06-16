Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından, Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en büyük bayramı kabul edilen ‘Gadir Hum Bayramı’ kutlamasına katıldı. Programda, lokma paylaşımı için yöresel yemek Hirisi dağıtımı yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kilikya Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına, vatandaşların Gadir Hum Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Gadir Hum’un İslam tarihinde çok önemli bir mihenk noktası olduğunu, adaleti, hakikati ve emaneti işaret ettiğini kaydetti. Etnik yapısı ve inanç grubu ne olursa olsun bu kadim coğrafyada yaşayan herkesin memleketin asli unsurları olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Hepimiz, bu memleketin eşit yurttaşlarıyız. Alevi canlarımız; Hz. Ali’nin cesaretini, ahlakını, asaletini, yaşam biçimini düşünerek onun izinden gidiyor, onu yüceltiyor. Hz. Ali saygınlığı tüm Alevilerin dünyasında neyse, diğer inanç gruplarında da aynıdır. Bizler bu coğrafyada binlerce yıldır nasıl kardeşçe yaşadıysak, aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"Kapsayıcı ve kucaklayıcı anlayışımızla ön yargıları tuzla buz ettik"

Mersin’in, tüm semavi dinlere mensup kişilerin bir arada yaşadığı bir kent olduğunu anımsatan Seçer, "Mersin, Türkiye’nin özeti. Ben de başkanınız olarak nasıl bir kente belediye başkanlığı yapmam gerektiğinin farkındayım. 6 yıldır görevdeyiz. Ön yargıları, kapsayıcılık, kucaklayıcılık ve adalet dağıtma anlayışımızla tuzla buz ettik. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Anamur’dan Tarsus’a kadar Mersinli hemşehrileri arasında ayrım yapmayan, onları kucaklayan, seven ve insanlık onuruna yakışan davranış içerisinde olan bir belediye başkanı var" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu Coğrafyasında kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesini umut ediyoruz"

Hz. Ali gibi adaletli olacaklarını belirten Seçer, "Hz. Ali’nin dediği gibi, ‘Devletin dini adalettir’. Biz de adaletli olmaya devam edeceğiz. Yine Hz. Ali’nin dediği gibi, ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’. Haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Suriye’de Arap Alevi canların katliamlarını üzüntüyle karşıladık. Burada, sesimizi de yükselterek onların hakkını savunmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Çok şükür şimdi o günlerde aldığımız kötü haberleri almıyoruz. Orta Doğu Coğrafyasında kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesini umut ediyoruz. İnsanlar silah sesleri duymak, barut kokuları almak istemiyor, dini, dili, kültürü, inancı ne olursa olsun kardeşçe yaşamak istiyorlar. Allah bize birçok lütufta bulunmuş. Bu zenginlikleri kavga edelim diye değil, kardeşçe bölüşelim diye vermiş. Biz bu felsefeyle gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Seçer, adaletli olmayı sürdüreceklerini ve bunu Mersin’den tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde yapacaklarını ifade ederek, "Şu anda Türkiye’de siyasette çok gergin günler yaşıyoruz. Hiçbirimiz adalet karşında farklı olamayız. Hepimiz eşit vatandaşız. Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur ama devletin bütün vatandaşlara ve bütün siyasi görüşlere eşit olma zorunluluğu vardır. Bizlere ‘düşman hukuku’ uygulanmasına karşı çıkıyoruz. Halkın karşısında da hukuk karşısında da vicdanımız karşısında da Allah katında da çok şükür başımız dik, alnımız açık" dedi.

Konuşmasını, ülkenin her noktasında mutluluk ve huzurun hâkim olması dilekleriyle sürdüren Başkan Seçer, "Çabalarımız bu yönde olacak. Arap Alevileri, inancıyla, kültürüyle, yaşam biçimiyle bu kadim coğrafyanın kadim toplulukları ve sahipleridir. Biz Türkiye’nin ortak kültürüyüz" şeklinde konuştu.

Programda konuşmaların ardından Hoca Ali Yıldız tarafından dua edildi, bahur yakıldı. Ardından Lübnan Alevi İslam Meclisi Genel Sekreteri Şeyh Ahmet Asi tarafından Kaside okundu. Programda ayrıca, Lübnan Alevi İslam Meclisi Başkanı Şeyh Ali Kaddour ile Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Ahmet (Verde) Özuğurlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından lokma paylaşımı için yöresel yemek Hirisi dağıtımı yapıldı.