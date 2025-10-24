Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinlikte özel bireyler, kendi elleriyle hazırladıkları pizzaları pişirerek hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren engelsiz yaşam parkı, özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark oluşturmaya devam ediyor. Parkta gerçekleştirilen etkinliklerle bireylerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri destekleniyor. Bu kapsamda parkta özel bireylerin ince motor becerilerini geliştirmeleri, akranlarıyla iletişim kurmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla pizza yapım etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, pizzanın tüm aşamalarında aktif rol alarak, kendi emekleriyle hazırlayıp pişirdi.

Etkinliğin en anlamlı yanlarından biri ise, pizzalarda kullanılan zeytinlerin merkezin zeytin ağaçlarından özel bireyler tarafından toplanmış ve hazırlanmış olması olduğu ifade edildi.

"Bütün özel bireylerimizi, birlikte keyifli bir yol almaya bekliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu olarak görev yapan Betül Demir, özel bireyler için hazırlanan etkinlikler hakkında bilgi vererek, "Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireylere hizmet veren bir park. Aylık programlarımız dâhilinde onların sosyalleşmesi ve topluma daha çok entegre olmaları adına, farklı farklı atölyelerimiz oluyor. Aileler ve çocuklar bu hizmetlerimizden mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu da bizi daha çok etkinlik yapma yönünde tetikliyor" diye konuştu.

Özel bireylerin, etkinliklerden gördüğü fayda hakkında da bilgiler veren Demir, "Bireylerin birçoğu, toplum içinde konuşmaktan ve eyleme geçmekten tedirgin olup, bir kenarda duruyorlardı. Ama etkinlikler sonrası hepsinin dönüşümü çok güzel oluyor" ifadelerine yer verdi.

Özel bireylerin, Engelsiz Yaşam Parkı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle daha sosyal bireyler haline geldiğini sözlerine ekleyen Demir, "Bireylerimiz de burası da sevgi dolu. İkisi bir araya gelince çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Onların topluma kazandırılması ve sosyalleşmeleri adına etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Aylık etkinlik programlarının devamlı güncellendiğini ve sosyal medya hesaplarından da yayınlandığını hatırlatan Demir, "Vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden de etkinliklerimizi takip ederek bizlere ulaşabilirler. Bütün özel bireylerimizi, birlikte keyifli bir yol almaya bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.