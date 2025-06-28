Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde, emekliler ücretsiz ulaşım ve ikramlarla denizin, müziğin ve sosyal birlikteliğin tadını çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Emekli Evleri, yaz mevsiminin gelişini ‘Yaza Merhaba’ etkinliğiyle kutladı.Yenişehir Emekli Evi üyeleri, etkinlik kapsamında Erdemli ilçesinde bulunan Kocahasanlı Halk Plajı’nda keyifli bir gün geçirdi. Müzik, oyunlar ve ikramlarla renklenen etkinlikte emekliler, herhangi bir bütçe ayırmadan gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu tür sosyal faaliyetler sayesinde emeklilerin hem sosyalleştiği hem de yazın tadını doyasıya çıkarttığı ifade edildi.

"Temel hedefimiz oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak"

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Emekli Evi üyelerine belirli aralıklarla sosyal etkinlikler yaptırdıklarını anlatarak, "Emekli vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla, Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı’na geldik. Oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlenerek denize girdiler. Emekli vatandaşlarımızın bedensel ve ruh sağlığını koruyacak aktiviteler düzenliyoruz. Temel hedefimiz, Emekli Evlerimizin planlaması dahilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci yaşatmak" dedi.

Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Saadet Yılmaz,"Başkanımıza, belediyemize sonsuz teşekkürler. Bizler için bir değişiklik oluyor, çok hoşumuza gidiyor. Geçen yıl da gelmiştik. Hem ulaşım, hem yemek hiçbir masraf yapmadan çok güzel bir gün geçirip gidiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz"diye konuştu.