Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan boş bir arsada çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Denizhan Mahallesi Hedef Sokak’ta bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arsada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.