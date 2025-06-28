Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.
Olay saat 10.00 sıralarında Zümrüt sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. Katında meydana geldi.
Anne Büşra Şahin, gece emzirip 1 aylık bebeği Metehan Şahin’i beşiğine yatırdı. Sabah uyanan aile bebeğin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri bebeğin ölümünü tespit ettiler. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA