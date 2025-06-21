Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evi üyelerinden oluşan Türkülü Yürekler Korosu, ’Bir Sevdadır Türküler’ konseriyle sahne aldı. Anadolu’nun dört bir yanından ezgilerin seslendirildiği konserde duygu dolu anlar yaşandı.

Mersin Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konsere, Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent Emekli Evlerinden üyeler katıldı. Koronun Şef Erdal Koşer yönetiminde seslendirdiği türküler, izleyicilere hem hüzün hem de umut dolu dakikalar yaşattı.

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Neşet Ertaş, Musa Eroğlu ve Zülfü Livaneli gibi önemli sanatçıların eserleri seslendirilirken, türkülere zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti. Gecenin sonunda İzmir Marşının hep bir ağızdan söylenmesiyle salon büyük alkış aldı.

Konser sonunda koro üyelerine çiçek ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

"Amaç, emeklilerin aktif yaş almalarını sağlamak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, konserin ardından yaptığı açıklamada, "Emekli Evi üyelerimizin aktif yaş alabilmesi için kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu konser de onlardan biriydi. Başkanımız Vahap Seçer’in destekleriyle bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Konseri izlemeye gelen vatandaşlardan Nesrin Ertunç Sevim, "Çok güzel ve eğlenceli bir akşamdı. Özellikle yaş almış büyüklerimizin enerjisi hepimizi etkiledi" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte konseri izleyen Nevin Okan ise "Hem hüzünlü hem umut dolu bir geceydi. En çok İzmir Marşı etkileyiciydi" diye konuştu.

Seyirciler arasında yer alan Saliha Karataş da "Çok duygulandık, çocukluğuma döndüm. Koroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Koroda yer alan Yenişehir Emekli Evi üyesi Güzin Turgut ise ilk kez sahne aldıklarını belirterek, "Alkışlar ve ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu deneyimi bize yaşatan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.