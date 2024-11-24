Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi üyelerini ‘Alzheimer’ hastalığı konusunda bilinçlendirdi.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yenişehir Emekli Evinde eğitim veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ‘Alzheimer’ hastalığının risk faktörleri, nasıl önlem alınacağı, belirtileri ve hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

“Emekliler, Büyükşehir sayesinde bilinçli bir yaş alma süreci geçiriyorlar”

Emekli Evi üyelerine Alzheimer hastalığının risk faktörleri, belirtileri, korunma yöntemleri, ev kazaları ve düşmelerin önüne nasıl geçilebileceği hakkında bilgi verdiklerini ve bu eğitimi tüm emekli evlerinde devam ettireceklerini kaydeden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, “Katılımcılardan güzel sorular aldık ve Alzheimer hakkında bilinçlenmelerini sağladık. Bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Malum, çağımızın hastalığı artık Alzheimer” dedi.

Yaş almışlar için bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu; bilmedikleri hastalıklar hakkında bilgi sahibi olup araştırma yaptıklarını ve korunma yöntemlerini öğrendiklerini belirten Tanrıverdi, “Bu eğitimde Alzheimer üzerinde konuştuk. Unutkanlığın bir Alzheimer olmadığını, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için ne yapmaları gerektiğini, ev kazalarına maruz kalmamak için evlerinde ne gibi tedbirler almaları gerektiğini anlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Tanrıverdi sözlerinin sonunda, “Mersin’de 65 yaş üstü vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde aktif ve başarılı yaşlanma kavramının farkındalar ve bilinçli yaş alma süreci geçiriyorlar” diye konuştu.

Emekli Evinde verilen eğitimler sayesinde bilinçleniyorlar

Kardeşi Alzheimer hastası olan emekli evi üyesi Kevser Çiçekoğlu, “Böyle bir süreç yaşıyorsunuz maalesef, keşke olmasaydı. Ablam çok kötü, çünkü ne yaptığını bilmiyor ve bizi de tanımıyor” diyerek, eğitim sayesinde hasta yakınlarının da bilinçlendiğini belirtti.

Kıbrıs Gazisi Bahattin Taşkıran, “Biz Büyükşehir Emekli Evinden memnunuz. Hafta içi pastamız, çayımız ve üstüne de eğitimlerimiz veriliyor. Başkan Seçer’e çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.