Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’nde, yerli ve yabancı çocukları Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde bilimsel etkinlikler, çevre projeleri ve eğlenceli atölyelerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 2.’sini düzenlediği ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’, yurtiçi ve yurtdışından gelen çocukları bir araya getirdi. Festival süresince halk danslarıyla kenti renklendiren çocuklar, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezini ziyaret ederek bilimsel düzenekleri inceleme fırsatı buldu. Bilim merkezinde yer alan düzenekleri büyük bir merakla inceleyen çocuklar, öğretmenlerin verdiği bilgiler eşliğinde hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşadı. Planetaryumda düzenlenen gösterim ise minik ziyaretçilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşattı. Çocuklar Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinin bahçesindeki ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri’ projesi kapsamında oluşturulan Caretta Caretta figürlü atık kutusuna plastik su şişelerini attı. Çocuklara ziyaret sonunda bayram kapsamında yapılan kumbaralar hediye edildi.

"Çocuklarımız bütün deney düzeneklerimizi gezdiler, ilgiyle takip ettiler"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Mersin Çocuk Festivali kapsamında kente gelen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Bizim için de çok güzel bir geziydi. Çocuklarımız bütün deney düzeneklerimizi gezdiler, ilgiyle takip ettiler. Yolculuklarının sonunda da planetaryuma girdiler. Orası onlar için bambaşka bir deneyimdi. Çok meraklı, ilgili ve güzel karşıladılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkemizde Mersin’deki gibi kutlansın diliyorum. Tüm çocukların bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için özel bir gün olması çok güzel"

İran’dan gelen Nazlı Mohseni, Mersin’i çok beğendiğini anlatarak, "Yeni şeyler gördük, yeni insanlar tanıdık. Festivalde arkadaşlarım dans ettiler, ben şarkı söylüyorum. Çok güzel, çok iyi bir şehir. Farklı ülkelerin danslarını izlemek, şarkılarını dinlemek çok güzel. Çocuklar için özel bir gün olması çok güzel. Bu festivali yaptıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Polonyalı çocuklardan Olga Kalak, "Çocuk Festivali için buradayız. Polonya ekibimle beraber geldim. 4 gündür buradayız. Öğretmenimiz Mercan Bilim Merkezini ziyaret etmenin bir şans olduğunu söyledi. Gezdik ve güzel bir yer olduğunu gördük. Fizik dersini çok seviyorum, okulda en sevdiğim ders" diyerek kendi dilinde 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı.