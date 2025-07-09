Mersin’de halk sağlığını tehdit eden çöp ev, ekiplerin müdahalesiyle temizlendi. Eğriçam Mahallesi’nde bulunan meskenden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’nde yer alan ve çevre sakinlerinin kötü koku ile haşere şikayetinde bulunduğu çöp ev için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda harekete geçildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

Evden çıkarılan evsel atıklar, bozulmuş eşyalar ve çöpler kamyonlara yüklenerek uygun şekilde bertaraf edildi. Temizlik çalışması sırasında çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, işlemlerin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de evde ve çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde belediyeye ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.