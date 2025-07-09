Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını sağlıklı ve huzurlu geçirmesi için haşereyle mücadele çalışmalarını gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya halinde sürdürüyor. 485 personel ve 134 araçla yürütülen ilaçlama çalışmaları, kent genelinde 13 ilçeyi kapsıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca süren ilaçlama faaliyetleri, yaz aylarının gelmesiyle hız kazandı. Larva, haşere ve yeşil alan ilaçlamaları gündüz saatlerinde yapılırken, uçkun ilaçlamaları ise gece boyunca sürdürülüyor. Ekipler, göletler, sulama kanalları, dere yatakları, rögarlar, menfezler, çöp konteynerleri ve metruk alanlar gibi haşere üreme alanlarını düzenli olarak ilaçlıyor.

"7/24 sahadayız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birim Şefi Zeynep Gizem Uygun, Mersin genelinde 485 personel ve 134 araçla yıl boyunca ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bodrumlar, rögarlar, menfezler, yeşil alanlar ve çöp konteynerlerinde düzenli ilaçlama yapıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı da su birikintileri ve çöplerin doğru şekilde bertarafı konusunda bilgilendiriyoruz" dedi.

Gece ilaçlamalarının sıcaklık 23 derecenin üzerine çıktığında başladığını aktaran Uygun, ULV makinesiyle yapılan uygulamalarda ilaç zerreciklerinin havada en az 2 saat asılı kaldığını, bu sayede sivrisineklerin etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Uygun, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar, 7/24 sahadayız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ve vatandaşlar memnun

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal, ilaçlamaların düzenli yapıldığını belirterek, "Larva yerleri tespit edilip ilaçlanıyor. Gece ilaçlamaları da aksatılmadan sürüyor" diye konuştu.

Hamidiye Mahalle Muhtarı Hamit Zor ise özel mülkiyet olan bir binanın bodrumunda biriken sulardan dolayı sorun yaşandığını, ancak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin neredeyse her gün ilaçlama yaptığını belirtti. Zor, "Mahallem adına memnunum, başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşlardan Nezaket Okşa, Ayşe Yaldız, Ahmet Arslan ve Mehmet Eskiçakıt da çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.