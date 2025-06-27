Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaz döneminde ücretsiz olarak düzenlediği yüzme kursları, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle başladı. Çocuklar spor yaparken eğleniyor, yetişkinler ise su korkusunu yeniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ve Mersinlileri hem fiziksel aktiviteyle buluşturan hem de sıcak yaz günlerinde serin bir alternatif sunan yüzme kursları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda haftanın 4 günü verilen eğitimlerde kursiyerler, 2 hafta boyunca temel yüzme tekniklerinin yanı sıra, suya alışma, nefes kontrolü ve atlama gibi konularda eğitim alıyor. Okulları tatile giren çocuklar yaz tatilini verimli geçirirken, yüzme bilmeyen birçok yetişkin ise kurs sayesinde su korkusunu yenip özgüven kazanıyor.

"Kursiyerler 2 hafta boyunca, günde 1 saat yüzme dersi alıyorlar"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Büyükşehir Belediyesinin açtığı yüzme kursunun yazın en çok talep gören kurslardan bir tanesi olduğunu kaydederek, "Okulların kapanmasıyla birlikte, Macit Özcan Spor Tesislerinde startımızı verdik. Bu sene de kursumuza çok yoğun bir talep var. Burada kursiyerler 2 hafta boyunca günde 1 saat yüzme dersi alıyorlar" dedi. Yüzme kursunda alanında uzman kişiler tarafından eğitim verildiğini, bunun yanı sıra cankurtaranların da her an hazır bulunduğunu kaydeden Gökayaz, havuzun olimpik olması dolayısıyla, kursiyerlerin almış oldukları eğitimleri tam performansla sergileme imkanı bulduklarını kaydetti.

"Yüzme kursundan aile boyu yararlanabilirsiniz"

Yüzme kursu eğitimlerinin pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri verildiğini, kurstan 7’den 77’ye herkesin faydalanabileceğini aktaran Gökayaz, "Buraya çocuklarını getiren anne ve babalar, çocuklarından farklı bir kulvarda yüzme dersi alabiliyor ya da torunlarını getiren büyükanne ve dedeler de onlarla birlikte yüzebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin’i tam anlamıyla bir spor kenti yapmaya kararlıyız" sözlerine yer verdi.