Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar ve ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı. Camiler, cemevleri ve kiliseler hijyenik hale getirilirken, yaşlı ve engelli vatandaşların mezarlıklara rahat ulaşabilmesi için golf aracı tahsis edildi.

Daha temiz ve sağlıklı bir Mersin için 7gün 24 saat esasına göre çalışma yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, bayram öncesi mezarlıklar ve ibadethanelerde yoğun bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Mezarlıklarda ağaç budamasından yabani ot temizliğine, ara yolların tazyikli su ile yıkanmasından ilaçlamaya kadar birçok çalışmayı aynı anda gerçekleştiren ekipler, cami, cemevi ve kiliselerde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet edebilmeleri için de iç ve dış temizliği sağladı. Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yeni bir uygulamaya da imza atarak, başta yaşlı ve engelliler olmak üzere yürüme zorluğu çeken vatandaşların mezarlık içerisinde daha rahat ulaşım sağlaması için 5 kişilik golf aracı tahsis etti.

"Golf araçlarıyla, mezarlık içi ulaşımda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığında genel saha sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Dündar, bayram öncesi yapılan temizlik ve golf aracının tahsis edilmesi hakkında bilgi vererek, "Halkımıza hizmet etmek amacı ile araç filomuza yeni eklemiş olduğumuz golf araçlarımız hizmete başladı. Personelimiz eşliğinde, yakınlarının mezarları başına ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Mezarlıklarda temizlik, ağaç budama ve mevsimsel ilaçlama çalışmalarımıza da hız vererek, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlarımıza daha temiz ve daha huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Başkan Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte, cemevleri de temizlik programına alındı"

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen Mersin Cemevi Başkanı ve Cem Dedesi Hasan Kılavuz, "Büyükşehir tarafından cemevinin temizliği ve bakımı sürekli yapılıyor. İhtiyaç varsa karşılanıyor ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı. Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birlikte cemevlerinin de temizlik programı içine alındığını kaydeden Kılavuz, "Bütün ibadet yerlerine yapılan hizmetin, cemevlerine de yapıldığını gördük ve bundan dolayı çok memnun olduk" diye konuştu.

"Kilisemizin temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak yapılıyor"

Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen temizlikten duyduğu memnuniyeti belirten Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, "Camilerimiz, cemevlerimiz ve kiliselerimizin periyodik olarak temizliği, Büyükşehir tarafından yapılıyor. Gelen ziyaretçilerimizden, kilisemizin tertemiz olduğu hususunda övgü dolu sözler duymaktayız. Bunlar bizi memnun etmektedir" şeklinde konuştu.