Mersin’de okul çıkış bir öğrencinin ölümüne, bir öğrencinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde geçen yıl 23 Mayıs’ta meydana gelen olayda, ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel’e (11) okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada yolun karşısına geçerken, Coşkun T.’nin (25) kullandığı 33 ACY 335 plakalı kamyonet çarptı. 34. Cadde’de bulunan Yenişehir Proje İmam Hatip Lisesi önündeki kazada Elif Su Ekinci olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif Yüksel de ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Önce Mersin Şehir Hastanesi sevk edilen Yüksel’in tedavisi ise ailenin talebi üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

Sanık, hızının 50 km/h civarında olduğunu savundu

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Coşkun T.’nin ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Coşkun T., taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Coşkun T., Bozön köyünde kepçe operatörü olarak çalıştığını belirterek, olay günü şirket aracı ile sol şeritte seyir halinde olduğunu ifade etti. Kaza yerine yaklaştığında sağ tarafta duran belediye otobüsünün hizasına geldiği sırada sonradan öğrenci olduğunu öğrendiği 2 kişinin bir anda koşarak önüne çıktığını savunan Coşkun T., çocukları görür görmez frene bastığını ifade etti. Hızının da 50 km/h civarında olduğunu iddia eden Coşkun T., belediye otobüsü nedeniyle herhangi bir uyarı tabelası görmediğini ve kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası yaralıların yanına gelerek çevredeki vatandaşlardan ambulans çağırmalarını istediğini belirten Coşkun T., kazada kusurunun olmadığını düşündüğünü dile getirerek, tahliyesini talep etti.

"Herkes adalet bekliyor"

Yaklaşık 9 aydır tedavisi süren Elif Yüksel’in babası Behçet Yüksel de mahkeme başkanın sorusu üzerine, kızının tedavisinin Ankara’da sürdüğünü, beyin ve vücudunda birçok fonksiyonun çalışmadığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Kızının tedavi sürecini anlatarak, en son cuma günü bir operasyon daha geçirdiğini ifade eden Yüksel, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatı Hibe Gökalp ise ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ hususuna itiraz ettiklerini ifade ederek, sanığın ’bilinçli taksirle’ yargılanması gerektiğini söyledi. Olayın meydana geldiği yerin 120 metre öncesinde uyarı levhaları olduğunu, o bölgede 6 okul bulunduğunu ve kazanın okul çıkış saatinde yaşandığını belirten Gökalp, görgü tanıklarının ifadelerine göre sürücünün 120-130 km/h hızla geçtiğini kaydetti. Kazaya ilişkin görüntülerin yer aldığını ifade eden Gökalp, görüntüleri mahkeme başkanına izlemesi için sundu. Gökalp, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkes buradan çıkacak sonucu bekliyor. Herkes adalet bekliyor. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı Utku Uzun da müvekkilinin yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi, tedavisi süren Elif Yüksel’in tedavi süreçlerine ilişkin hastanelerden rapor istenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Coşkun T.’nin de tutukluk halinin devamına karar verildi.