Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Valiliği koordinesinde Bayramlaşma Programı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, Mersin milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şeref Salonu girişinde misafirleri karşılayarak tek tek bayramlaştı. Programda ikramlar sunuldu ve katılımcılar toplu fotoğraf çekildi.