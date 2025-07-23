Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden çıkan Aydıncık birincisi 14 yaşındaki Duru Uzun, LGS’de 455 puan alarak hayali olan Fen Lisesine bir adım daha yaklaştı. Düzenli bire bir etütler ve rehberlik desteğiyle başarıyı yakalayan Duru, geleceğe umutla bakıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kentin dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Aydıncık ilçe birincisini Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden çıkarmanın gururunu yaşıyor. Merkez ilçeler ile Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus’ta açılan kurs merkezleriyle, profesyonel kadro ve kapsamlı rehberlik desteği sunan Büyükşehir, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin başarı çıtasını her yıl yükselterek hayallerine ulaşmalarına umut oluyor.

Duru, Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı

Bu başarılardan birisini elde ederek Aydıncık’ta ilçe birincisi olan 14 yaşındaki Duru Uzun, LGS’den aldığı 455 puan ile öğretmenlerini gururlandırdı. Hayali olan Fen Lisesine girebilmek için yıl boyu yoğun bir çalışma programına giren Uzun, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’ndeki öğretmenlerinden aldığı etütler, girdiği ücretsiz deneme sınavları ve rehberlik danışmanlığı sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı.

"Bire bir etütler ile öğrencileri sınava hazırlıyoruz"

Aydıncık’ın birincisinin her yıl olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nden çıktığını söyleyen Aydıncık Kurs Merkezi Sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, Duru Uzun’un 10 aylık bir çalışma ile başarıyı elde ettiğini belirtti. Gereken noktalarda bire bir çalışmalar da yapıldığını söyleyen Anamurluoğlu, "Öğrencilerimiz Kurs Merkezimize okul çıkışında geliyorlar. Burada derslerimiz verimli bir şekilde işleniyor ve bire bir yapılan etütlerle eksikler tamamlanıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık’ta da bir kurs merkezi açmasının, buradaki öğrenciler için çok büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Anamurluoğlu, "Çünkü öğrencilerin burada gidebilecekleri başka bir kurs merkezi yok. Öğrencilerimiz ve velilerimiz de bunun kıymetini biliyorlar. Öğretmenlerimizin de destekleriyle her yıl ilçe birincimiz kurs merkezimizden çıkıyor" diye konuştu.

"Aydıncık’ta iyi ki bu kurs merkezi var"

Kendine olan güveni, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’ndeki öğretmenlerinin desteği ve düzenli bir çalışma ile kazandığını söyleyen Duru Uzun, "Kurs Merkezinde düzenli etütler yapıldı, haftalık denemelere girdik. Yanlışlarımızı gördük ve öğretmenlerimizle konulara dayalı çalıştık. Ayrıca LGS sürecinde motivasyonumuz artsın diye, piknik gibi sosyal aktiviteler de yaptık" dedi.

Kurs Merkezinin kendisine her anlamda büyük faydalar sağladığını vurgulayan Uzun, "Aydıncık’taki tek kurs merkezi burası. İyi ki bu kurs merkezi var. Burası sayesinde derslerimize daha etkili çalıştık. Okuldan sonra direkt buraya geliyorduk ve hocaların güzel anlatımı sayesinde konuları pekiştiriyorduk. Okulda soramadığımız soruları, burada öğretmenlerimize sorabiliyorduk. Onlar da bize zaman ayırıp sorularımızı cevaplıyorlardı" diyerek, eksik kalan konuları öğretmenleriyle çalışarak hallettiğini söyledi. İyi bir Fen Lisesine girmek istediğini sözlerine ekleyen Uzun, "Hangi okula gidersem gideyim, gittiğim okulda başarılı olmayı hedefliyorum. LGS sürecinde Büyükşehirden destek aldım. Üniversite sınavına hazırlanırken de destek almayı düşünüyorum. Yapacağım mesleği en iyi şekilde yapmak istiyorum. Hayallerimize giden bu yolda bize bu imkanları sunan Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.